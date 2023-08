Nieuwegeinse buurt rechtop in bed door explosie: ‘Kinderen stonden op straat te schreeuwen en te huilen’

Nieuwegein - Het is een komen en gaan van bewoners op de Postwagendrift in Nieuwegein. Veel mensen komen vanmorgen een kijkje nemen bij de woning waar vannacht een explosie was. De meesten melden dat ze rond 03.30 uur ineens rechtop in hun bed zaten. In de wijk zijn ze wel wat gewend, met vaak zwaar vuurwerk dat ontploft, maar deze knal was toch van een andere orde.