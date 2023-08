Woning Veenendaal die gesloten werd na vondst cobra's en harddrugs mag eerder open

Daar was de inwoner het niet mee eens. Hij spande een rechtszaak aan en stelde dat de burgemeester niet bevoegd was de woning te sluiten, omdat het bewijs in de zaak onrechtmatig verkregen is. De agenten zouden de woning hebben betreden op basis van een "leugenachtige mededeling". Dat laatste heeft het Openbaar Ministerie (OM) bevestigd.