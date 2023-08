Silke (27) uit Utrecht is vogelspotter, hobby 'is niet langer iets voor mannen met baard in groen pak'

Wil je vogels gaan spotten? Dijksman van de Vogelbescherming heeft een aantal tips. "Om te beginnen maken een verrekijker en een goede vogelgids het wel veel makkelijker."

Ook zijn er diverse apps om (beginnende) vogelspotters te helpen. "Mijn Vogelvinder vertelt je waar je welke vogels kan zien. Stel je wil gaan wandelen in Wijk bij Duurstede, dan kun je in die app zien waar je het beste heen kan om vogels te spotten. En wil je bijvoorbeeld graag een ijsvogel zien, dan kun je in de app vinden waar je moet zijn."

Blijf je liever dicht bij huis? "In Mijn Vogeltuin kun je zien welke vogels er bij je in de buurt leven en wat je kunt doen om ze het naar hun zin te maken. Dat kan heel simpel zijn, zoals een waterschaaltje neerzetten of een bessenstruikje planten."

Wie de kans wil vergroten om veel vogels te zien, kan mee met een excursie. "Als je met iemand meegaat die veel van vogels weet dan zal je zien dat je veel meer opsteekt. Goede vogelaars horen een vogel voor ze 'm zien. Die herkennen al die geluidjes en weten: daar moet ik kijken om die groene specht te zien. Er zijn veel excursies te vinden die gratis zijn."

Momenteel zal het vogelspotten wat moeilijker zijn dan in het voor- of najaar. Dijksman: "Het is nu een wat stillere periode, vogels bereiden zich voor op de trek of zijn in de rui. Maar er is altijd wel wat te zien. En in september, dan is het knap als je ze níet ziet.