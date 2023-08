Herfstliefhebber Anita heeft de zomer van haar leven: ‘Ik hou van regen’

Ze is namelijk absoluut geen zomerliefhebber. Dat volgens deskundigen de kans op hogere temperaturen in Nederland alleen maar zal toenemen door wereldwijde klimaatverandering, is bepaald geen pretje voor Anita. “Hitte maakt me beroerd, futloos en ik slaap er slecht door. Als ik weerprofeet zou zijn, zou ik de zomer per direct afschaffen."