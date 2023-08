Utrechter geëvacueerd uit rampgebied Slovenië: 'Het was echt schrikken'

In het noorden van het populaire vakantieland zijn wegen en bruggen ondergelopen en in de berggebieden komen aardverschuivingen voor. Meerdere wegen zijn afgesloten en ook een aantal grensovergangen is dicht. Volgens het Sloveense persbureau STA zitten er ongeveer 16.000 huishoudens zonder stroom. In 24 uur tijd viel in het gebied de hoeveelheid neerslag die doorgaans in een hele maand valt.