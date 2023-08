Drinkwater in Doorn besmet, Vitens roept 4100 inwoners op om water te koken tot dinsdag

Het drinkwaterbedrijf denkt dat het probleem pas na dinsdag is opgelost. Tot die tijd geldt dus het advies om drinkwater te koken. Dat heeft volgens een woordvoerder van het bedrijf te maken met laboratoriumonderzoek. "Er zijn monsters genomen die op kweek worden gezet. Het duurt gewoon even voordat we de resultaten hebben. Intussen gaan we uiteraard wel de leidingen schoonmaken."