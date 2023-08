Gezin uit Vianen overvallen door noodweer Slovenië: 'Het water was overal'

Ze kampeerden op camping Menina in het noorden van het land, langs de rivier Savinja. Donderdagavond begon het te regenen en in de nacht, rond 03.45 uur, besloot Margo even buiten te gaan kijken. "Toen stond de caravan al vol in het water", vertelt Jarco Nijland vanuit een opvanglocatie aan de NOS. "De hele rivier was buiten de oevers getreden. Het water was overal."