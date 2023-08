Plannen woonwijk vliegbasis Soesterberg in ijskast door vleermuis

Ook de rechtbank snapt dat er landelijk, regionaal en lokaal grote behoefte is aan nieuwe woningen. Maar dan moet er wel het soort huizen gebouwd worden waar vraag naar is, en dat is volgens de rechter nu niet het geval. Uit de woningmarktonderzoeken van de gemeenten Soest en Zeist blijkt dat er vooral behoefte is aan huurwoningen, appartementen en goedkope koopwoningen. En dat is iets anders de beoogde koopwoningen in het hogere prijssegment op de voormalige vliegbasis. Ook is niet gebleken dat nieuwe dure koopwoningen ervoor zorgen dat er mensen vanuit goedkopere woningen doorstromen naar de nieuw te bouwen huizen, waardoor er iets gedaan zou aan het woningtekort. Dat is wel nodig om de beschermde vleermuissoorten te mogen verstoren.