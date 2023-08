Kamertekort voor jongeren die extra aandacht nodig hebben: 'Luisterend oor, geen zorgverlener'

Provincie Utrecht - Nog een zolderkamer of hoekje in je tuin over? De stichting Kamers met Aandacht is hard op zoek naar Utrechters die een jongere in huis willen nemen. 22 verhuurders zijn er nodig om alle jongeren een plekje te geven. En dat is belangrijk, vindt directeur van de stichting Bianca van der Neut.