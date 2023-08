Ondanks spierziekte klimt Amersfoortse Eva op hoogste niveau: 'Met goede techniek kun je ver komen'

Met 25 jaar aan ervaring heeft ze benodigde technische bagage in huis. Die ervaring heeft ze ook nodig bij de komende wedstrijden. In Bern doet Eva mee in de categorie RP1, dat is de categorie voor atleten die ernstig beperkt zijn aan twee of meer ledematen. In het paraklimmen zijn er ook verschillende andere categorieën, maar in alle gevallen moeten de klimmers op een moeilijke route zo hoog mogelijk zien te komen.