Eigenaar getroffen zaak Overvecht wil harde aanpak Cobra-criminelen: 'Voor 10 euro vuurwerk moet zaak al sluiten'

Utrecht - Ondernemer Anouar Haki schrok zich zondagochtend wild toen hij ineens uit zijn bed werd gebeld. Er bleek een explosie bij zijn broodjeszaak in de Utrechtse wijk Overvecht te zijn geweest. Waar rook is, is vuur, zullen veel mensen denken. Maar met het criminele circuit heeft Haki niks te maken, hij vermoedt een kwajongensstreek. Hij maakt zich zorgen over de trend dat horecazaken zomaar gesloten kunnen worden na de vondst van een explosief. "Je kunt nu met een stuk vuurwerk van 10 euro een zaak laten sluiten."