Voetbalclubs betalen sinds corona tonnen aan boetes, ook FC Utrecht meermaals bestraft

Sinds het seizoen '21/'22 werd Utrecht vier keer door de KNVB bestraft. De hoogste boetes kwamen op de mat voor het afsteken van vuurwerk: 7.500 euro per keer. Dat gebeurde in november 2021 in de uitwedstrijd tegen Vitesse, maar ook in februari van dit jaar. Toen in de verloren thuiswedstrijd tegen cupfighter Spakenburg.