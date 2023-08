Buitenbaden balen van snertweer, maar wanhopen niet: 'Wie weet komt er nog een hittegolf'

Het bad in Baarn is geen uitzondering, overal in onze provincie mogen baden de afgelopen weken maar weinig bezoekers verwelkomen. "Het is echt drama geweest, er kwam niemand." Nanny Heijmans, voorzitter van zwembad De Meent in Breukelen besloot daarom maar om het bad te sluiten vanaf zaterdag. "Maar morgen gaan we weer open hoor. Het weer wordt ook weer beter. Vanmiddag moeten we nog even alles in orde maken. Het ziet er nog wat rommelig uit en er moet gesnoeid worden."