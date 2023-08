Utrechtse gemeenten lopen achter en moeten dit jaar nog 2530 statushouders huisvesten

Provincie Utrecht - Slechts drie van de 26 Utrechtse gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar voldoende woningen gevonden voor statushouders. De achterstand loopt alleen maar op, want in de tweede helft van het jaar moeten nog meer mensen worden opgevangen dan in de eerste helft van het jaar. In totaal moet de provincie Utrecht dit jaar nog 2530 statushouders huisvesten.