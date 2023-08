KNIL-dochter Nona Salakory bij Indiëherdenking in Baarn: 'Onrecht kun je vergeven en goedmaken'

"Mijn vaders koffers stonden al drie jaar klaar, zo was hij ermee bezig om nog eens terug te gaan", zegt Nona. "Het was er warm en in het huis was geen verkoeling. Hij kon met ons op de veranda zitten, meer niet. Hij was zo blij, en de mensen daar waren zo blij hem weer te zien. Hij was op, en is op 12 december in ons bijzijn zacht ingeslapen. In Nederland kreeg hij een uitvaart met militair ceremonieel. Het was verdrietig, maar we zijn tevreden dat het zo is gegaan."