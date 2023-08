Nieuwe Kerk Wittevrouwen luidt 's nachts opeens de klokken: 'Ik word gek'

De gemeente Utrecht laat weten dat er twee meldingen zijn binnengekomen. Ook de beheerder van de kerk zelf is op de hoogte. Waarschijnlijk luidde de kerk vannacht rond 0.00 en 3.00 ongeveer een halfuur lang de klokken. "We vinden het heel vervelend en hebben inmiddels contact gehad met een aantal mensen. Het ging om een technische storing waar we weinig aan konden doen", zegt beheerder Ewoud van de Kolk. "Ik heb het systeem nu uitgezet, zodat het niet weer gebeurt. We willen eerst zeker weten wat er mis is, daarvoor moet er iemand naar kijken."