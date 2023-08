Extreme hitte en een orkaan krijgen Meikever-scouts in Zuid-Korea niet klein

Houten - Tienduizenden jonge scouts van over de hele wereld bij de Jamboree in Zuid-Korea zijn verplaatst. Vanwege de naderende tyfoon Khanun was de locatie van het grootste scoutingsevenement ter wereld niet langer veilig. Utrechtse scouts treuren niet: "We hebben nu een heerlijk bed in plaats van een matje en zelfs een warme douche."