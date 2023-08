Utrechtse arts ongerust over zorgmijders: 'Ik moet patiënten echt overtuigen'

Ook dit is herkenbaar voor Danhof. Dagelijks kampt ze met gedoe over doorverwijzingen. "Ik moet veel patiënten echt zien te overtuigen om naar een specialist te gaan." Enerzijds speelt angst een rol, maar het gaat vaak ook om de kosten. Danhof ziet 'shopgedrag': patiënten die op zoek gaan naar de goedkoopste zorgaanbieder. En steeds meer mensen gaan de landsgrenzen over. "Laatst had ik nog een man in mijn praktijk die om financiële redenen een maagverkleining in het buitenland liet uitvoeren."