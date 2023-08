Nabestaanden gezocht van Indiëgangers uit Soest

De Nationale Indiëherdenking in Den Haag wordt dinsdagavond live op tv uitgezonden door de NOS. In steeds meer gemeenten zijn ook lokale herdenkingen verspreid over de dag. In de provincie Utrecht zijn onder meer plechtigheden in Amersfoort, Baarn, Bilthoven, Breukelen, Houten, Nieuwegein, Soest en Woerden. De gemeente Eemnes neemt deel aan een herdenking in Hilversum.