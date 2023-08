Na weken regen verwacht sluiswachter Leo weer drukte: 'De recreatievaart leeft bij de zon'

Bij lekker weer is het druk op het water, is de ervaring van Oor. "Dan kan ik weer mooi luisteren naar iemand wiens vakantie helemaal naar de filistijnen is omdat een boegschroef het niet doet." En de sluiswachter maakt nog wel meer mee. Zo riep hij een keer naar een schipper, die met zijn vrouw een tochtje maakte: "Wat leuk dat je vorige week met de buurvrouw op pad was!" Dat nam zijn vrouw hem niet in dank af. Kort erna scheidde het stel. Oor: "Dat had ik dus nooit mogen zeggen."