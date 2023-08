Op 30 borden tegelijk dammen: Martijn oefent in IJsselstein voor wereldrecord

IJsselstein - Niet één, niet twee, maar dertig wedstrijden tegelijk. Damgrootmeester Martijn van IJzendoorn was gisteravond in IJsselstein om alvast te oefenen voor zijn wereldrecordpoging. Slechts een paar seconden blijft hij bij ieder bord staan, zo hard liep hij door de zaal heen. "Het is goed oefenen hier in IJsselstein, want het niveau in deze club is echt wel hoog."