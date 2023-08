Nivel: aantal gevallen van schurft blijft hoog

Utrecht - Relatief veel mensen hebben last van schurft. Het aantal besmettingen ligt al sinds het begin van het jaar hoger dan vorig jaar. Even daalde het aantal gevallen iets, maar in de afgelopen weken loopt het aantal besmettingen weer op. Het zijn vooral 15- tot 25-jarigen die de aandoening oplopen, meldt kennisinstituut Nivel. Vorig jaar verspreidde schurft zich ook door de introductieweken voor nieuwe studenten. In Utrecht begint de introweek aanstaande maandag.