Introductieweek toegankelijker? Daar is de UIT al druk mee bezig

Daar blijft het niet bij, vult De Gans aan. Want mensen in een rolstoel zijn niet de enige met een hulpvraag. Daarom kan iedereen bij het inschrijven voor de UIT aangeven wat zijn of haar hulpvraag is. Vervolgens neemt de UIT contact op om te kijken wat nodig is zodat zij toch mee kunnen doen. "Stel dat iemand last heeft van een angstklachten, dan kunnen we een persoonlijk begeleider aanstellen."