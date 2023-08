Een klein kraampje tijdens de UIT, maar grote idealen: 'Uiteindelijk een communistische maatschappij oprichten'

Grote ideeën dus, en die verwezenlijk je niet zomaar. "We willen dat onze leden zich actief inzetten”, zegt Levin. "Dat kan door deel te nemen aan vergaderingen en discussies en zo mee te werken aan het beleid." Verder is het mogelijk deel te nemen aan demonstraties, of deze zelfs te organiseren. "De demonstraties gaan over dingen die we belangrijk vinden voor jongeren, maar ook over algemene dingen zoals gelijkheid, vrijheid en het klimaat." Hoeveel leden de CJB heeft, wil Levin niet zeggen, maar "het ligt tussen de honderd en de duizend, verdeeld over acht afdelingen in Nederland, waaronder één in Utrecht”.