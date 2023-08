Hoogheemraadschap neemt maatregelen om nieuwe vissterfte te voorkomen

In totaal is er zo'n duizend kilo dode vissen opgeruimd. De afgelopen dagen zijn er volgens het hoogheemraadschap geen dode vissen meer gevonden en het zuurstofgehalte in het water is weer even hoog als voor het incident. "Het is nog afwachten hoe de visstand zich herstelt. We monitoren de aantallen en soorten vissen in ons gebied, en ook in de watergangen die getroffen zijn door de storing. We hopen dat vissen weer naar de getroffen wateren trekken. Mocht blijken dat er flinke afwijkingen zijn, dan onderzoeken we of we maatregelen moeten nemen voor het herstel van de visstand."