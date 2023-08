Stijging aantal soa’s, vooral gonorroe; jongeren krijgen condooms op festival en introductie

Met 10.600 diagnoses gaat het om een stijging van 33 procent ten opzichte van 2021. Toen waren er 7964 gevallen. Het aantal vrouwen en heteroseksuele mannen met gonorroe is sterk toegenomen. Onder vrouwen steeg het percentage van de testen dat positief was van 1,5 procent in 2021 naar 2,3 procent in 2022, onder mannen steeg dat percentage van 1,8 procent naar 2,4 procent. Uit de RIVM-cijfers blijkt ook dat het voor de vrouwen het hoogste percentage sinds 2013 is. De toename was vooral in de tweede helft van 2022 te zien. Mannen krijgen als ze gonorroe hebben soms pijn bij het plassen, of er komt slijm of pus uit de penis. Het is mogelijk dat vrouwen niets merken. Door de soa kunnen ontstekingen ontstaan.