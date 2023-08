Geen versierde straten of massaal kijken in de kroeg: Oranjekoorts blijft uit in de regio

Hoewel er niet veel cafés open zijn, kunnen mensen de wedstrijd natuurlijk wel gewoon thuis kijken. Waar ze dat in ieder geval gaan doen is in de Lijsterstraat in Utrecht. Het huis van de familie Verhoeven is een van de weinige die oranje versierd is en valt dus meteen op. "Het vrouwenvoetbal is veel leuker om naar te kijken dan bij de mannen. Ze maken er tenminste geen jankpartij van", vertelt de 18-jarige Anne, die zelf voetbalt voor FC Rijnvogels, dat uitkomt op het tweede niveau van Nederland.