Politie vermoedt meer nepaanrijdingen en roept op melding te maken

"Op het moment zelf is het vaak niet mogelijk om iemand te arresteren omdat het vaak woord tegen woord is en we hebben meer bewijslast nodig. Zoals camerabeelden of getuigen om daar echt een zaak van te kunnen maken", zegt Van Straaten. Toch is het belangrijk om wel een melding te doen, benadrukt hij. "Met zoveel mogelijk meldingen krijgen we een beter beeld en dat leidt hopelijk tot voldoende bewijslast om die gasten te stoppen." Als steeds hetzelfde signalement opduikt bij de beschrijving van de verdachten, kan dat de politie bijvoorbeeld verder helpen.