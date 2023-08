Musea beleven een topzomer door het natte weer: 'Het hoosde van de mensen binnen'

Rhenen - Dagenlang achter elkaar volgeboekt, rijen bij de balie en soms dubbele bezoekcijfers. Musea in de provincie Utrecht mogen zeker niet klagen over de natte afgelopen weken, want ze draaien op volle toeren. Een kijkje in het Stadsmuseum Rhenen, waar duizenden mensen op hun 'nachtwacht' af komen. "Wij zagen die cijfers en dachten: het is lang geleden dat we dít hebben meegemaakt."