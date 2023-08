IJsselstein en Leusden teruggefloten door ministerie: inkomenstoets voor huishoudelijke hulp is 'onwettig'

Dat werd in Den Haag lang gedoogd, want zij begrepen het probleem. Maar wettig is het niet, en nu heeft zowel in Leusden als in IJsselstein iemand een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente over hun onrechtmatige afwijzing. In Leusden werd de aanklager in het gelijk gesteld. De gemeente ging in hoger beroep en daar is nog geen uitspraak over gedaan. Ad van Oers (77) uit IJsselstein hoort uiterlijk 21 augustus van de rechter of hij gelijk krijgt.