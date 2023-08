Lisa (28) koopt nooit meer groente of fruit in de supermarkt: 'We eten het hele jaar uit onze moestuin'

Lisa is fulltime bezig met haar tuin en Youtubekanaal om anderen te inspireren. Toen zij zelf begon met haar moestuin vond ze wel veel informatie maar niet in het Nederlands. Ze laat in haar video's zien hoe je de tuin voorbereidt op de herfst, hoe je aardappelen oogst, of hoe je cayennepeper kan conserveren. Ze lanceert ook een online cursus over conserveren zodat mensen hun oogst lang kunnen bewaren. Lisa wil vooral laten zien dat het niet moeilijk is en dat iedereen het kan. "Het is gewoon heel erg leuk dat je voor jezelf kan zorgen en dat er iets op je bord ligt wat je zelf hebt gekweekt."