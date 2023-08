Kerst in de zomer: de eerste bomen staan alweer, maar waarom eigenlijk?

Daarnaast is er nog genoeg werk voor het tuincentrum zelf en dat wordt doorgaans ook in de zomer gedaan, door vakantiekrachten die net eindexamen hebben gedaan. Al merkt Kramer wel dat de animo voor het kerstopbouwwerk bij de jongeren wat afneemt. "Wij hebben nu geluk dat we best wat mensen uit de Oekraïne aan het werk hebben. We krijgen de artikelen vanaf juni allemaal binnen en dat moet allemaal in het magazijn verdeeld, uitgepakt en geprijsd worden. Dat is een flinke klus. Normaal gesproken werd dat door schoolverlaters gedaan, maar die halen nu hun neus op voor dat soort werk. Dus we zijn blij dat we nu die Oekraïners aan de gang hebben."