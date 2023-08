Deze Utrechtse vrouwen debuteren straks bij FC Utrecht: 'Het gejuich uit de Galgenwaard is straks misschien voor mij'

Naast dat de drie vrouwen allemaal uit de provincie Utrecht komen, zijn ze ook allemaal begonnen met voetballen bij de jongens. Volgens Tami Groenendijk een zegen. "Toen ik bij Sportlust '46 in Woerden begon, was ik samen met twee anderen het enige meisje. Vijftien jaar geleden was daar nog niet eens een vrouwenteam." Ze is blij dat dat nu veranderd is, maar waardeert het ook dat ze zoveel jaar met de jongens heeft gespeeld. "Het is anders, feller, harder, sneller met de jongens. Maar het is beter dat er nu ook voorbeelden voor de jonge meiden zijn. We kunnen namelijk nooit hetzelfde worden als de mannelijke profs. Puur fysiek is dat niet haalbaar. Een standaard waar een jonge meid niet aan kan voldoen."