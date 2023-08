Hekken rond historische hijskraan nog niet weg, gemeente en eigenaar moeten er zelf uit komen

Eigenaar Diya Al Gazalli heeft het gevoel bekneld te zitten in een bureaucratische bankschroef. Toen hij de kraan kocht moest hij hekken plaatsen van de gemeente in verband met de veiligheid, dat deed hij onder protest. Hij vocht die beslissing aan, eerst bij de gemeente en later bij de rechter. Die laatste gaf de ondernemer gelijk. Hoewel hij zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid op het perceel, mag de gemeente hem niet verplichten hekken te plaatsen.