Man uit Wijk beschoot agenten met kruisboog voor hij zelf werd neergeschoten

Wijk bij Duurstede - De 48-jarige man die op 30 april dit jaar een agent in Wijk bij Duurstede beschoot deed dat met een kruisboog. Een agent is hierbij in zijn schouder geraakt. De eerste, inleidende zitting tegen de verdachte was vandaag in de Utrechtse rechtbank. De verdachte en zijn advocaat waren hierbij niet aanwezig.