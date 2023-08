Labradoodle Flynn (1) is vrijwilliger in het Prinses Máxima Centrum: 'Door hem vind ik het niet zo spannend'

Omdat de komst van Flynn nu nog een test is, kan Bons nog niet beloven dat er nog méér Flynns komen, of dat de hond zelf vaker komt. "Dat moeten we eerst gaan evalueren. Het is nog te vroeg om te delen, maar ik kan al wel zeggen: we zijn verbaasd over hoe enorm enthousiast kinderen, ouders en artsen zijn over Flynn."