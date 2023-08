Opnieuw explosie bij woning in Nieuwegein, geen gewonden

Nieuwegein - Een woning aan de Postwagendrift in Nieuwegein is voor de tweede keer in korte tijd doelwit van een explosie. In de vroege ochtend rond half vijf ging het explosief af. Eerder besloot locoburgemeester Marieke Schouten al om de woning te sluiten na de eerste explosie, afgelopen 4 augustus. De woning stond dus leeg en is er dan ook niemand gewond geraakt bij de explosie van vanochtend.