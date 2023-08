Nazaten KNIL-militairen schrijven boek over de guerrilla op Timor in 1942: 'Zij wilden niet buigen'

Het was afzien voor de guerrillastrijders, vertelt Ineke. "Mijn vader is de bergen ingevlucht toen de Japanners binnenvielen. Dat is een barre tocht geweest met veel voetwonden, malaria en het was een uitdaging om zelf voor eten te zorgen. Mijn vader vertelde dat er een keer een klein hert werd geschoten. Hij had de opleiding tot slager gehad dus hij kon het hert uitbenen totdat het eetbaar was. Uiteindelijk konden ze een radio in elkaar knutselen en zo contact leggen met Australië. Vanaf dat moment kwam er bevoorrading."