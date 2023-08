Dit weekend kans op vallende sterren: "Kijk vooral richting het noordoosten"

De meeste mensen hebben het over vallende sterren. Toch is die naam volgens onderzoeker en docent sterrenkunde Marc van der Sluys van de Universiteit Utrecht misleidend, want het gaat hier helemaal niet om sterren die naar beneden vallen. "Het gaat om hele kleine steentjes die door de ruimte bewegen en in botsing komen met de aardatmosfeer. Dit gaat met snelheden van 200.000 kilometer per uur", legt Van der Sluys uit. "Door die hoge snelheid licht de lucht op. Wat we zien is het gloeien van de lucht door dat steentje."