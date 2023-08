Baarns 'leukste oma van Nederland' overleden, Nel Tielen heeft genoten van haar leven

De hoogbejaarde Baarnse kwam de laatste jaren twee keer in het nieuws. In 2017 riep NPO Radio 2 'Oma Nel' uit tot leukste oma van Nederland. Ze kreeg van radio-dj Gerard Ekdom de Granny Award. Vorig jaar wekte het bericht dat ze slachtoffer van een oplichter was geworden geschokte reacties. Een crimineel had met list en bedrog haar bankpas in handen gekregen en een groot geldbedrag opgenomen. Het kreeg haar niet klein, ze was hooguit verbaasd: "Dat die mensen bestaan."