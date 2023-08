Gekraakte huurwoningen Utrechtse Croeselaan voorlopig niet ontruimd, OM gaat eerst aangifte beoordelen

Over de huizen in het Utrechtse Beurskwartier is jaren gediscussieerd. De gemeente wil tussen de Jaarbeurshallen en de Croeselaan ruim drieduizend woningen en werkruimtes laten bouwen. Daarvoor moeten ongeveer honderd oude woningen worden gesloopt. Met name het deel van de goede sociale huurwoningen waar een parkje is gepland deed in de politiek en de samenleving stof opwaaien.