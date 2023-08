Fietspad bij Gardameer maakt plek waar Koen van Keulen verongelukte veiliger

Toch is het dubbel, zegt Greet. "Het is heel fijn dat het nu beter is. Maar de plek waar Koen is overleden is weg. Daar hadden we wel een beetje moeite mee. We hebben nog niet gezien hoe het er nu uitziet. We willen er over een paar maanden weer naartoe." Gertjan: "De burgemeester daar heeft ons ooit beloofd om er een gedenkteken te plaatsen. We zouden het mooi vinden als dat er komt, of als bijvoorbeeld het fietspad naar Koen wordt genoemd."