Grazende schapen vervangen grasmaaier bij voetbalclub: 'Als ze het zat zijn, gaan ze in het doel liggen'

Zegveld - Het klinkt als een leuke 1 aprilgrap, maar niks is minder waar. In Zegveld grazen toch echt schapen op een voetbalveld om te kijken of het een goede manier van onkruid bestrijden is. Het is een proef van de gemeente Woerden en voetbalclub SIVEO was maar wat blij met het aanbod, dus alles was binnen no-time geregeld.