Gepasseerde Derk Boswijk steunt Henri Bontenbal als nieuwe CDA-lijsttrekker

Bontenbal is sinds vandaag zo goed als zeker van het lijsttrekkerschap van zijn partij, nadat de verenigingsraad unaniem voor zijn kandidatuur stemde. Tegenkandidaten kunnen zich officieel nog tien dagen melden. Dan moeten ze wel de steun krijgen van 1 procent van de leden van het CDA of van tien lokale afdelingen. Dat is zeer onwaarschijnlijk gezien de brede steun in de verenigingsraad.