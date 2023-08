Oudewater wil tijdelijk vluchtelingen opvangen in sporthal De Noort Syde

Vorige maand liet ook de gemeente Vijfheerenlanden al weten een noodopvang in Vianen op te richten. Daar kunnen honderd mensen terecht. Amersfoort vangt op het verzoek van het COA van juli tot en met oktober zo'n tweehonderd vluchtelingen op in een pand aan de Plotterweg. In Utrecht worden al ruim anderhalf jaar meer dan driehonderd mensen opgevangen in Star Lodge Hotels in de Voorveldse Polder. Onlangs werd besloten die opvang nog drie jaar open te houden.