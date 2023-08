Nog geen actie van de gemeente Utrecht tegen krakers Croeselaan

Tegen de sloop is jaren verzet geweest, onder andere door de PvdA, die het zonde vindt dat goede sociale woningbouwhuizen gesloopt worden. Maar de bewoners en de PvdA verloren de strijd, de woningen gaan weg. Maar voor het zover is, moeten eerst de huidige bewoners een nieuwe plek krijgen, gedeeltelijk aan de overkant van de Croeselaan in Ondaatje, een wijkje dat nog gebouwd moet worden. Maar ondertussen staan er al woningen leeg, tot woede van de krakers, en tot verdriet van de PvdA. "Het probleem dat de PvdA ziet, is dat er leegstand is. Er zijn hier woningen die al meer dan een half jaar leegstaan", zegt fractievoorzitter Rick van der Zweth. "In een tijd dat er heel veel mensen een betaalbare woning zoeken en die niet kunnen vinden. Als je niet wilt dat er gekraakt wordt, dan moet je zorgen dat die woningen niet leeg staan." De PvdA snapt dan ook wel dat de krakers de woningen in gebruik hebben genomen.