Nat of droog? Utrechts onderzoek naar de hoeveelheid water in de grond

Naast weten hoe je het meeste water in de grond krijgt, is het in natte tijden belangrijk om te weten waar je het water kan afvoeren. Ook hier is het een kwestie van de juiste balans vinden. Dat onderzoeken ze bij adviesbedrijf SPATwater. Het liefst ziet Jesse Schoenmakers van SPATwater zoveel mogelijk mogelijk water de grond in zakken, en zo min mogelijk via de put naar het riool stromen. Maar als de grond verzadigd is, is een put nog wel nodig om een overstroming te voorkomen.