Krakers Croeselaan moeten ruimte maken voor statushouders en maatschappelijke opvang

De krakers van de panden wilden een punt maken, zij vinden het belachelijk dat er in tijden van woningnood dergelijke sociale woningen leegstaan. Maar het lijkt er nu toch sterk op dat ze binnenkort moeten vertrekken. De gemeente: "Dit betekent dat de tijdelijke huurders binnenkort de sleutels krijgen en de woningen in kunnen." Welke sleutels dat zijn, is dan nog even de vraag, want de krakers hebben de sloten vervangen. Eén van hen liet desgevraagd weten de sloten weer mee te nemen als hij het pand uit moet.