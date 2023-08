Begrip en ook irritatie over komst asielzoekers naar Oudewater: 'Het kost mij een deel van m’n inkomsten'

Naast begrip is er ook wel wat chagrijn over de komst van de vluchtelingen naar Oudewater. Met name voor de sportclubs betekent het dat ze een aantal weken geen gebruik kunnen maken van de gymzalen. En dat is vervelend. "Ja, want het is wel mijn inkomen", vertelt een mevrouw die pilates geeft. "Maar ik snap het wel, en het stond ook in mijn contract dat ik ooit heb getekend. Het is een beetje dubbel, die mensen kosten de gemeenschap geld en het kost mij een deel van m’n inkomsten."