Kritiek op communicatie rondom nieuwbouwproject Tabaksteeg in Leusden

Het doel van de kennismakingsavond is om omwonenden en toekomstige bewoners in de beginfase te laten meepraten over het bouwplan. Maar volgens fractievoorzitter Sturkenboom hebben niet alle bewoners een uitnodiging ontvangen voor de informatieavond. Na berichtgeving over het nieuwbouwproject zijn veel opmerkingen van bewoners bij hem binnengekomen. Zo zouden er bewoners zijn die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar hier wel behoefte aan hebben.